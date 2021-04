Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - betrunken Unfall verursacht und dann abgehauen

Germersheim (ots)

Am Freitagmittag fuhr ein 74-jähriger Mann mit seinem Mazda im Trommelweg in Germersheim rückwärts aus einer Parklücke heraus und beschädigte hierbei ein anderes Fahrzeug. Im Anschluss entfernte sich der 74-jährige Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Durch mehrere Zeugen konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers abgelesen werden. Bei einer Überprüfung der Anschrift des 74-jährigen Fahrers konnten an seinem Mazda frische korrespondierende Unfallschäden festgestellt werden. Im Rahmen der Befragung des 74-Jährigen konnten die Beamten Alkoholgeruch bei ihm wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Dem 74-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell