Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211004.3 Brunsbüttel: Polizei nimmt Radler unter die Lupe

Brunsbüttel (ots)

Auch in diesem Jahr hat die Brunsbütteler Polizei mit Beginn der dunklen Jahreszeit ihr besonderes Augenmerk auf junge Radelnde gelegt und intensive Kontrollen an Grundschulen in der Hafenstadt durchgeführt. Leider wiesen zahlreiche Drahtesel erhebliche Mängel auf, oftmals registrierten die Einsatzkräfte eine defekte Beleuchtung.

In der vergangenen Woche suchten fünf Beamte am Mittwoch und am Donnerstag drei Grundschulen in Brunsbüttel und in Eddelak auf. Sie checkten nicht nur die Verkehrstauglichkeit der Fahrräder, sondern überprüften zudem das Vorhandensein eines Fahrradhelms und den richtigen und sicheren Sitz von diesem. Leider waren einige Kinder ohne einen Helm unterwegs oder trugen einen, der nicht korrekt eingestellt war. In diesem Zusammenhang weist die Polizei die verantwortlichen Eltern darauf hin, dass das richtige Tragen eines Helmes im Falle eines Unfalls schwere Verletzungen verhindern und das Leben der Kinder schützen kann.

Insgesamt kontrollierten die Beamten an den drei Grundschulen 121 Fahrräder. 45 davon wiesen leichte, einige erhebliche Mängel auf. Bei verkehrsuntauglichen Fahrrädern erhielten die Kinder einen sogenannten "Kontrollbericht", der die Beanstandungen auflistet und zu einer erneuten Vorstellung des instandgesetzten Zweirades auffordert.

Insgesamt, wie auch schon bei vergleichbaren Aktionen in der Vergangenheit, war ein Drittel der Bikes nicht in Ordnung. Die Beamten appellieren daher erneut an die Eltern, zur Sicherheit ihrer Sprösslinge die Fahrräder genauer auf Verkehrssicherheit zu überprüfen.

Während der kommenden Herbst- und Wintermonate werden die Fahrradkontrollen fortgesetzt, auch an den weiterführenden Schulen und andernorts im Rahmen der Streife.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell