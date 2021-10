Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211005.1 Itzehoe: Diebin entwendet Portemonnaie

Itzehoe (ots)

Am Montagnachmittag hat eine Frau einem Mann das Portemonnaie entwendet, kurz nachdem der Geschädigte mehrere hundert Euro bei der Bank abgehoben hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 15.15 Uhr hielt sich der Anzeigende bei der Volksbank in der Lindenstraße auf und ließ sich am Geldautomaten 300 Euro auszahlen. Im Anschluss steckte er seine Geldbörse in seine Hosentasche und begab sich zu den Fahrradständern vor der Bank. Auf dem Weg dorthin rempelte ihn eine unbekannte Dame an und entwendete ihm im Zuge des Ablenkungsmanövers das Portemonnaie mit insgesamt 400 Euro und Personalausweis. Erst als der Itzehoer sein Rad erreichte, bemerkte er den Diebstahl - die Täterin war bereits über alle Berge.

Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell