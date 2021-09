Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Anhänger entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Braunschweiger Straße, Freitag, 27.08.21, 17.30 Uhr - Montag, 30.08.21, 17.20 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Freitag, 27.08.21, 17.30 Uhr bis Montag, 30.08.21, 17.20 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einem, an der Braunschweiger Straße gelegenen Campingplatz den Anhänger für einen Aufsitzrasenmäher. Der Anhänger war an einem Unterstand auf Gelände des Campingplatzes abgestellt und hatte einen Wert von ca. 100,- EUR. Zeugen, die in dem benannten Tatzeitraum, im Bereich des Campingplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

