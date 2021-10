Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211005.4 Heide: Sachbeschädigung an Maishäcksler

Heide (ots)

Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Tage ist es in Heide zu einer Sachbeschädigung an einem Maishäcksler gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verantwortlichen, der Eisenstangen in einem Feld ausbrachte, geben können.

Am Montag meldete sich ein Landwirt bei der Polizei, um mitzuteilen, dass ein Unbekannter in einem abzuerntenden Feld im Bereich der Hamburger Straße / Landgrabenweg / L316 Metallstangen an Maispflanzen befestigt hatte. Im Rahmen der Mäharbeiten gerieten diese in das Schneidwerk und beschädigten die Mechanik oder zerstörten es möglicherweise komplett. Bereits am vergangenen Freitag war es zu einer vergleichbaren Tat gekommen, die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die sich im Bereich des Tatortes aufgehalten haben, geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

