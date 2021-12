Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 23.12.2021

Goslar

Goslar

- Zimmerbrand in der Altstadt

Am 23.12.2021, um 08.13 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand in die Worthstr., in der Altstadt von Goslar, gerufen.

Dort war es im Wohnzimmer einer im 1. OG gelegenen Wohnung aus bislang nicht geklärter Ursache zu einem Feuer gekommen. Die 28-jährige Bewohnerin betätigte selbst den Notruf. Als die eingesetzten Kräfte am Ort eintrafen, hatten sich drei der vier Hausbewohner bereits selbst in Sicherheit bringen können.

Einzig die 28-Jährige musste durch die Feuerwehr mit einer Leiter leicht verletzt aus ihrer Wohnung gerettet werden. Sie kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte Schlimmeres verhindern. Um 09.20 Uhr waren die Lösch- und Kontrollmaßnahmen der insgesamt mehr als 50 Einsatzkräfte beendet, deren Einsatz durch extreme Eisglätte vor Ort erschwert wurde. Ferner waren vorsorglich fünf Rettungswagen, sowie zwei Notärzte im Einsatz.

Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang auch an eine namentlich bislang nicht bekannte Passantin. Diese hatte den Brand bemerkt und sofort bei allen Parteien im Haus "Sturm geklingelt".

Die Bewohner wurden hierdurch geweckt und konnten sich in Sicherheit bringen, was den Einsatz der Kräfte spürbar erleichterte. Die Person wird gebeten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden, da sie ggf. auch als Zeugin in Betracht kommt, in jedem Fall aber auch ein persönliches Lob für die gezeigte Zivilcourage erhalten soll.

Die brandbetroffene Wohnung wurde beschlagnahmt. Das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes wird die Ermittlungen aufnehmen. Ein Ergebnis zur Brandursache ist nicht vor dem Ende der nächsten Woche zu erwarten.

- Mit Betäubungsmitteln in Altstadt unterwegs

Im Rahmen einer am Mittwoch, 22.12.2021, um 17:50 Uhr durchgeführten Personenkontrolle, wurden im Bereich der Rosentorstraße drei männliche Personen überprüft.

Hierbei wurden bei zwei 18-jährigen Goslarern Betäubungsmittel sowie weitere Konsumutensilien aufgefunden, die im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen beschlagnahmt wurden.

Zwei Strafverfahren wurden eingeleitet.

- Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 14.12.2021, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 15.12.2021, 06:00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit seinem PKW gegen einen in der Virchowstraße, in Höhe des dortigen Wendepunktes, ordnungsgemäß abgestellten roten Renault Clio.

Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Der Sachschaden am Clio wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden

Langelsheim

- Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag, 14.12.2021, um 16:30 Uhr, stellte ein 51-jähriger Goslarer seinen schwarzen Dacia Sandero auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Langen Straße, 38685 Langelsheim, ab.

Als er um 17:10 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, konnte er Lackschäden sowie Beschädigungen am Türschloss sowie an der Antenne feststellen. Der Sachschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt.

Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 05326 / 978780.

