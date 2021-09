Polizei Bochum

POL-BO: Unfall - Beim Aussteigen Kind (4) verletzt

Bochum (ots)

Zu einem Unfall an der Brantropstraße in Bochum-Weitmar wurde die Polizei am gestrigen 27. September gerufen.

Um 14.40 Uhr parkte dort ein 32-jähriger Lieferfahrer seinen Transporter halb auf dem Gehweg. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug stieß er mit der Fahrertür gegen einen vierjährigen Jungen, der dort mit seinem Laufrad auf dem Gehweg unterwegs war. Das Kind wurde leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell