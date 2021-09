Polizei Bochum

POL-BO: Widerstand nach Verkehrsdelikt: Polizeibeamter verletzt

Bochum (ots)

Am Sonntagabend, 26. September, hat ein alkoholisierter Mann erheblichen Widerstand gegen mehrere Polizisten geleistet. Zuvor hatte er in gefährlicher Art und Weise Einfluss auf den Fahrzeugverkehr in der Bochumer Innenstadt genommen. Ein Beamter wurde verletzt.

Gegen 20.40 Uhr wurde die Polizei zur Einmündung "Herner Straße" / "Am Bergbaumuseum" gerufen. Ein Mann soll mehrfach gegen die Fahrertür eines stehenden Reisebusses geschlagen haben und im Anschluss auf der angrenzenden Herner Straße versucht haben, fahrende Autos aufzuhalten. Als die Beamten eintrafen, setzte sich der polizeibekannte 50-Jährige (ohne festen Wohnsitz) unvermittelt auf die Fahrbahn der Straße "Am Bergbaumuseum". Er machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Im Zuge der weiteren Maßnahmen setzte sich der Mann vehement gegen die Beamten zur Wehr. Auch auf dem Weg zur Wache leistete er weiter erheblichen Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde durch Tritte so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Ein Atemalkoholtest bei dem 50-Jährigen ergab einen Wert von über 2 Promille.

Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen - er muss sich unter anderem auch wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell