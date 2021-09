Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen von Raub auf Spielplatz Parkstraße gesucht: Vier Täter sollen 22-Jährigen verletzt haben

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Zeugen eines Raubes in der Nacht zum Samstag auf dem Spielplatz Parkstraße suchen die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Beamte des zuständigen Polizeireviers Mitte waren gegen 4:20 Uhr in die Friedrich-Ebert-Straße gerufen worden, da dort ein junger Mann von Unbekannten verletzt wurde. Bei der Befragung des 22-Jährigen aus Gudensberg gab dieser an, dass er im Bereich des Spielplatzes von insgesamt vier ihm unbekannten jungen Männern angesprochen worden sei, die Geld von ihm gefordert hätten. Als er dies verneinte, sollen die vier auf ihn eingeschlagen haben, wodurch er am Kopf und im Gesicht verletzt wurde. Während sie auf ihn einschlugen, entwendeten die Täter sein Mobiltelefon Samsung A51, seine Jacke sowie Bargeld, so das Opfer. Anschließend flüchteten die Räuber in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Die Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Zu zwei der vier jungen Männer konnte der 22-Jährige eine genauere Beschreibung abgeben:

1.) ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß, helle Hautfarbe, mitteleuropäisches Äußeres, sprach akzentfreies Deutsch, trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Cappy

2.) ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, helle Hautfarbe, mitteleuropäisches Äußeres, sprach akzentfreies Deutsch, trug weiße Jacke mit Karomuster.

Zeugen, die den Raub möglicherweise beobachtet haben und die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell