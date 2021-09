Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Edermünde (Schwalm-Eder-Kreis): Brand einer Lagerhalle

Kassel (ots)

Auf dem Gelände eines Unternehmens für Abfallentsorgung in Edermünde, Ortsteil Grifte, ist es am gestrigen Abend gegen 22:20 Uhr zu einem Brand gekommen. Eine Lagerhalle, in der sich diverse Abfälle, aber auch mehrere Arbeitsmaschinen befinden, steht in Flammen. Sowohl die Feuerwehr als auch die Beamten der Polizeistation Fritzlar sind im Einsatz.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner im Bereich der Ortsteile Grifte und Haldorf gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Betroffen ist auch die BAB 7 im Bereich der Anschlussstelle Guxhagen. Verkehrsteilnehmer werden per Rundfunkwarnmeldung gewarnt.

Die Löscharbeiten werden aller Voraussicht nach noch über einen längeren Zeitraum andauern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Person beim Versuch, eine Arbeitsmaschine vor dem Feuer zu retten, leicht verletzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

