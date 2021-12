Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Verdacht eines Sexualdeliktes - Zeugenaufruf (13.12.2021)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines möglichen Sexualdelikts, das am Montagabend gegen 21.45 Uhr auf einem Bahnsteig des Bahnhofes in Radolfzell stattgefunden haben soll. Nach einem wohl zunächst einvernehmlichen Geschlechtsverkehr entschied sich eine 38-jährige Frau um, wollte den Akt beenden und äußerte dies. Der 26-jährige Mann hörte jedoch zunächst nicht auf - erst nachdem Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, ließ er von ihr ab. Die Polizei bittet nun die Passanten, die das Geschehen beobachtet haben, sich mit dem Kriminalkommissariat in Konstanz, Telefon 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

