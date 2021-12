Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf dem Westring fordert 7.000 Euro Schaden (15.12.2021)

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist es am Mittwochvormittag auf dem Westring kurz vor der Abzweigung "Am Unterbach" gekommen. Ein 29-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit einem BMW X5 auf dem Westring in Richtung Kreisverkehr Hausener Straße unterwegs und wollte nach rechts über die Abfahrt "Am Unterbach" zur Schuraer Straße abbiegen. Hierzu setzte der BMW-Fahrer im Bereich eines angrenzenden Discounters frühzeitig den rechten Blinker. Zeitgleich wollte ein 52-jähriger Fahrer eines VW Postfahrzeuges vom Parkplatz des Discounters nach rechts auf den Westring abbiegen. Der Postfahrer ging davon aus, dass der auf dem Westring nahende und nach rechts blinkende BMW auf den Parkplatz des Discounters abbiegen werde und fuhr an. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

