POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Autofahrer schleudert in Gegenverkehr

Schramberg (ots)

Zwischen Tennenbronn und Langenschiltach ist am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Autofahrer ins Schleudern gekommen und mit einem Auto im Gegenverkehr zusammengeprallt. Der 41-jährige Unfallverursacher in seinem Skoda blieb unverletzt, sein 25-jähriger Kontrahent im Citroen zog sich leichte Verletzungen zu. Ursache für den Unfall war offenbar Schneematsch in einer Linkskurve, wodurch der Skoda außer Kontrolle geriet. Bei der Unfallaufnahme wurde von der Polizei allerdings auch Alkoholeinfluss bei dem 41-Jährigen festgestellt. Deswegen ordnete die Staatsanwaltschaft auch eine Blutentnahme an. Seinen Führerschein musste der Mann zudem gleich abgeben. An beiden Autos entstand Totalschaden.

