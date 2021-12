Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs RW) Autofahrer und Beifahrer bei Polizeikontrolle aggressiv

Schramberg (ots)

Eine routinemäßige Kontrolle von zwei Autoinsassen hat am Dienstag zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifen geführt, weil sowohl Fahrer als auch Beifahrer sich gegenüber den Beamten nicht kooperativ verhielten und die Kontrolle erheblich erschwerten. Der 32-Jährige am Steuer musste mit Handschellen abgeführt werden. Gegenüber dem 55-Jährigen Beifahrer wurde der Einsatz von Pfefferspray angedroht. Aufgefallen war das Duo in der Berneckstraße gegen 21.30 Uhr, weil der 32-Jährige Fahrer des Autos dort recht flott unterwegs war. Kurz nach dem Schlossbergtunnel kontrollierte die Streife den Ford und stellte bei dem Fahrer Alkohol- und Drogeneinwirkung fest. Ihre Maßnahmen konnten die Beamten allerdings nur sehr schwer durchsetzen. Beide Männer legten es offensichtlich auf einen Konflikt an, weshalb die Beamten Unterstützung anforderten. Erst nachdem drei weitere Polizeistreifen und Beamte der Hundeführerstaffel mit Diensthunden eintrafen, beruhigte sich die Situation. Ein Arzt nahm dem Fahrer später eine Blutprobe ab. Wie es sich bei den Ermittlungen herausstellte, waren die beiden wenige Stunden zuvor in einer Klinik in Rottweil aufgefallen. Dort musste die Polizei ebenfalls eingreifen, weil von ihnen ein notwendiger Schnelltest verweigert und das Personal verbal angegriffen wurde. Wie es sich herausstellte, sind die bereits polizeibekannten Männer offenbar der Corona-Leugner-Szene zuzuordnen.

