Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Vorfahrt missachtet (14.12.2021)

Stockach (ots)

Sachschaden von über 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 17.00 Uhr an der Einmündung K 6156/ B 313 ereignet hat. Eine von der Autobahnabfahrt Stockach-West kommende 82-jährige Peugeot-Fahrerin wollte nach links in Richtung Stockach abbiegen und missachtete hier die Vorfahrt einer 25-jährigen Opel-Fahrerin, die in Richtung Espasingen unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Frauen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell