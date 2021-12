Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim, Lkr. Tuttlingen) Defekter Akku in einem Serverraum beginnt zu schmoren und löst Feuerwehreinsatz aus (14.12.2021)

Bubsheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Infolge eines defekten Akkus ist es am späten Dienstagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr und von Rettungskräften an einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Königsheimer Straße gekommen. Kurz nach 16.30 Uhr löste in dem Gebäude eine Brandmeldeanlage aus. Eine Anwohnerin bemerkte daraufhin Rauch aus dem Untergeschoss des Hauses aufsteigen und verständigte die Feuerwehr. Nach der Meldung rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften der Abteilungen Bubsheim, Gosheim und Böttingen zu dem gemeldeten Brand aus. Vorsorglich fuhren auch Rettungskräfte des DRK Ortsverbandes Bubsheim sowie ein Rettungswagen und weitere Rettungseinheiten zu dem gemeldeten Objekt. Bei der Überprüfung des Gebäudes fand die Feuerwehr in einem Serverraum im Untergeschoss des Wohn- und Geschäftshauses einen defekten und in einen Schmorbrand geratenen Akku, durch welchen es zu der Rauchentwicklung gekommen war. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Auch kamen keine Personen zu Schaden.

