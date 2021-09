Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unter Alkoholeinfluss die Vorfahrt missachtet

WILDECK-OBERSUHL (ots)

WILDECK-OBERSUHL. Am Freitag, gegen 13:35 Uhr, wollte ein 61-jähriger Wildecker mit seinem PKW von der Brückenstraße auf die Eisenacher Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 23-jährigen Wildeckers, der mit seinem PKW die Eisenacher Straße in Richtung Bosserode befuhr. Der 61-Jährige stieß mit der Front seines Fahrzeuges gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des 23-Jährigen. Da der Unfallverursacher unter deutlichem Alkoholeinfluss stand, wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Der, an beiden Fahrzeugen entstandene, Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

gefertigt: Schaar, PHK / PST Rotenburg

Führungs- und Lagedienst PP Osthessen - Braun, PHK

