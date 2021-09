Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Unfälle in Bebra

Bebra (ots)

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

BEBRA. Am Donnerstag, gegen 17:55 Uhr, durchfuhr ein 48-jähriger Radfahrer aus Bebra den Verkehrskreisel im Bereich der Hersfelder Straße / Wiesenweg / Gottlieb-Daimler-Straße. Ein 25-jähriger Rotenburger fuhr mit seinem Pkw in den Verkehrskreisel ein, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Radfahrer zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer. Der Radfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in das Kreiskrankenhaus nach Rotenburg an der Fulda verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 350 Euro.

gefertigt: Eberhardt, POK / PST Rotenburg

Ladung stößt gegen Brücke

BEBRA. Am Freitag, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Bad Hersfelder mit seinem LKW die Bundesstraße 27, aus Richtung Sontra kommend, in Richtung Bad Hersfeld. Dabei stieß der Greifarm des, auf der Ladefläche des LKWs befindlichen, Minibaggers im Bereich der Kläranlage gegen die Unterkante der, in diesem Bereich über die Bundesstraße verlaufenden, Brücke. Die, daraufhin von der Brücke herabfallenden, Beton- und Putzteilchen fielen auf den PKW eines, hinter dem LKW befindlichen, 56-Jährigen aus Rotenburg herab. An dem PKW des Rotenburgers entstand Lackschaden. An der Brücke entstand verhältnismäßig geringfügiger Sachschaden. Zur Entfernung herabhängender Bruchstücke musste die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bebra hinzugezogen werden. Der Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

gefertigt: Schaar, PHK / PST Rotenburg

Führungs- und Lagedienst PP Osthessen - Braun, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell