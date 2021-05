Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Kurztrip nach Tschechien endet in der JVA

Olbernhau (ots)

Am 20.05.2021 um 11:45 Uhr kontrollierten Beamte vom Bundespolizeirevier Cämmerswalde ein Fahrzeug in Olbernhau, welches über den Grenzübergang Brandau nach Deutschland einreiste. Der Beifahrer führte keinerlei Ausweisdokument mit sich, so dass die Beamten seine Identität erst eindeutig klären mussten. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 42 Jahre alten Deutschen ein Untersuchungshaftbefehl vom AG Wolfenbüttel wegen Trunkenheit im Verkehr vorliegt. Er wurde dem Ermittlungsrichter vom Amtsgericht in Marienberg vorgeführt und noch am Abend in die JVA in Dresden eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell