Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Missglücktes Überholmanöver

Polizei sucht Zeugen (14.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Rund 7.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls, den ein unbekannter Fiat Punto Fahrer am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 57634 zwischen Herzogenweiler und Pfaffenweiler verursacht hat. Ein 32-jähriger BMW Fahrer überholte auf Höhe eines Grillplatzes in Fahrtrichtung Villingen eine Autokolonne. Als er sich fast auf Höhe eines schwarzen Fiat Punto mit italienischen Kennzeichen befand, scherte dieser plötzlich aus, um ebenfalls zu Überholen. Der BMW-Fahrer musste nach links ausweichen, durchfuhr einen Straßengraben und kam beschädigt neben der Straße zum Stehen. Der Unfallverursacher mit dem Fiat fuhr einfach weiter. Zu einer Berührung zwischen den Autos kam es nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall- / Überholvorgang beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

