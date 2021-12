Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld-Burgberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich

Fahrer verletzt (14.12.2021)

Königsfeld (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Autofahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 5719 zwischen Burgberg und Weiler. Ein 61-jähriger Opel Astra Fahrer fuhr in Richtung Weiler und geriet auf einer Gefällstrecke nach einem Sportplatz ins Schleudern. Das Auto kam nach links von der Straße ab und kippte aufs Dach, wobei sich der Fahrer verletzte. Für die medizinische Versorgung war, neben einem Krankenwagen, auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der den Verletzten aber nicht aufnehmen musste. Der Mann kam mit dem Krankenwagen in eine Unfallklinik. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Ein Abschleppdienst transportierte den Wagen ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell