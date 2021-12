Polizeipräsidium Konstanz

Kreis Rottweil) Auto prallt gegen Telefonmast (10.12.2021)

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Autofahrer gegen Mitternacht einen Unfall mit Sachschaden verursacht. Ein 22-jähriger VW Golf Fahrer kam auf der Straße "Neubauerweg" auf glatter Fahrbahn nach links von der Straße ab. Er prallte gegen einen Telefonmasten, der umknickte. An Auto und Mast entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

