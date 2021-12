Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R.

Kreis Rottweil) Taschendiebe schlagen zu (14.12.2021)

Zimmern (ots)

Unbekannte Diebe haben am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr in einem Einkaufsmarkt auf der Straße "Steinhäuslebühl" zugeschlagen. Dabei nutzen die Täter die Unaufmerksamkeit einer 79-Jährigen, die ihren Geldbeutel unbeaufsichtigt in ihrer Handtasche im Einkaufswagen ließ. Sie klauten die Geldbörse, wobei den Unbekannten neben Bargeld auch eine EC-Karte der Bestohlenen in die Hände fiel. Kurz darauf versuchten die Täter, mit der EC-Karte Geld abzuheben, was jedoch nicht gelang, da die Bestohlene die dazugehörige PIN nicht im Geldbeutel aufbewahrte. Die dreisten Diebe stahlen jedoch einer anderen Frau, die in diesem Moment an einem Bankautomat Geld abhob, deren Geldbörse und konnten mit einer EC-Karte einen vierstelligen Geldbetrag abheben.

Die Polizei warnt vor diesen Taschendieben, die immer wieder an und in Einkaufsmärkten zuschlagen. Dabei gehen die Täter äußerst geschickt vor und die Bestohlenen bemerken den Verlust ihrer Wertsachen erst, wenn es zu spät ist. Die Polizei rät, Geldbörse und Wertgegenstände immer möglichst nah am Körper und in verschlossenen Innentaschen zu tragen.

Tipps, um sich vor diesen Diebstählen zu schützen, findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell