Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Fußgänger bei Unfall verletzt (13.12.2021)

Spaichingen (ots)

Am Montagabend gegen 17.30 Uhr ist es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 80-jähriger Fußgänger verletzt wurde. Der Mann war gerade dabei, die Straße zu überqueren, als er frontal vom Auto eines 46-Jährigen erfasst wurde, der auf der Hauptstraße in Richtung Aldingen unterwegs war. Der 80-Jährige prallte gegen die Motorhaube, stürzte anschließend zu Boden und zog sich eine Verletzung am Kopf zu. Nach Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Ford wurde in Höhe von circa 2.000 Euro beschädigt.

