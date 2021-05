Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer stürzt - Polizei sucht Fahrer eines schwarzen Autos

Bochum (ots)

Nach dem Sturz eines E-Scooter-Fahrers am Donnerstagnachmittag, 6. Mai, in Bochum-Wiemelhausen sucht die Polizei nach dem Fahrer eines beteiligten Autos.

Der 29-jährige E-Scooter-Fahrer aus Bochum war gegen 16.35 Uhr auf der Wasserstraße in Richtung Universitätsstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 128 wurde er von einem schwarzen Auto überholt. Dabei fuhr das Fahrzeug nach Angaben des 29-Jährigen derart dicht an ihm vorbei, dass er die Kontrolle über den Scooter verlor und stürzte. Zu einer Berührung sei es nicht gekommen.

Der Bochumer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

An dem E-Scooter ist nach einer ersten Schätzung der Beamten ein Schaden von 300 Euro entstanden.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats (VK) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten den Fahrer des schwarzen Autos sowie Zeugen des Vorfalls, sich während der Bürozeiten unter der Telefonummer 0234 / 909 5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell