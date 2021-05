Polizei Bochum

POL-BO: Mit einem "falschen Hunderter" bezahlt

Bochum (ots)

Mit einer falschen Banknote hat eine noch unbekannte Tatverdächtige an einer Tankstelle in Bochum bezahlt.

Die Frau hatte am 21. Januar 2021, gegen 20.30 Uhr, Waren an einer Tankstelle an der Wittener Straße 66 in Bochum gekauft. Bezahlt hat sie diese mit einer falschen 100-Euro-Banknote.

Mit richterlichem Beschluss ist jetzt ein Foto der Verdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Die Frau ist etwa 160 bis 170 cm groß. Sie hat schwarze Haare und war dunkel gekleidet.

Das Foto ist unter dem Link https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bochum-inverkehrbringen-von-falschgeld zu finden.

Das Kriminalkommissariat 15 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise auf die Frau.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell