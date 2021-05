Polizei Bochum

POL-BO: 14-Jährige wehrt sich mit Tritt gegen übergriffigen Mann - Zeugen gesucht

Witten (ots)

Mit einem beherzten Tritt hat sich eine 14-Jährige aus Witten gegen einen übergriffigen Mann gewehrt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Vorfall hat sich am Mittwochnachmittag, 5. Mai, gegen 15.40 Uhr auf dem Gehweg des Hellwegs in Witten ereignet. Die 14-Jährige war dort alleine zu Fuß unterwegs, als sich ihr in Höhe des Umspannwerks unvermittelt ein Mann näherte, ihren Arm packte und ihr ans Gesäß griff. Die 14-Jährige befreite sich aus dem Griff und setzte sich mit einem gezielten Tritt zur Wehr. Anschließend flüchtete sie.

So wird der Täter beschrieben: männlich, 40 bis 50 Jahre alt, circa 180 bis 190 cm groß, normale Figur, graue Haare, Dreitagebart, ungepflegtes Äußeres. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Trainingshose bekleidet, zudem trug er eine Alltagsmaske. In seiner Jackentasche befand sich offenbar eine Brille.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234/909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit: -4441) um Hinweise.

