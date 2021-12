Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen (A 81) Autofahrer kommt betrunken von der Fahrbahn ab und überschlägt sich (13.12.2021)

Singen (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol hat ein 36-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall im Bereich des Autobahnkreuzes Hegau verursacht. Der Polizei wurde von Zeugen gegen 16.30 Uhr mitgeteilt, dass sich im Bereich der A 98 an der Überleitung zur A 81, in Fahrtrichtung Schweiz ein verunfallter Pkw befindet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 36-jährige VW-Fahrer am Ende der Überleitung nach links von der Fahrbahn abkam, stark nach rechts übersteuerte und dann wieder nach links schleuderte. Dort überfuhr er den Grünstreifen, mähte eine Notrufsäule, ein Geschwindigkeitsschild sowie die dortige Leitplanke der A 81 nieder und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam schließlich auf den Rädern auf der linken Fahrspur der A 81 zum Stehen. Ersthelfer halfen dem leicht verletzten Unfallverursacher aus dem Fahrzeug. Gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der Mann während der gesamten Maßnahmen unkooperativ und teilweise sehr aggressiv. In dem Unfallfahrzeug fanden die Polizeibeamten mehrere leere Bierdosen vor. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Der 36-Jährige wurde von einem Rettungswagen zur ärztlichen Untersuchung und zu einer vom Staatsanwalt angeordneten Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Dort benahm er sich ebenfalls aggressiv gegenüber dem behandelnden Personal, weshalb erneut die Polizei eingreifen musste. Einen weiteren Aufenthalt zur Beobachtung im Krankenhaus lehnte der 36-Jährige ab, so dass er nach einer Zwischenstation im Gewahrsam des Polizeireviers nach Hause in die Obhut von Angehörigen entlassen wurde. Der Mann wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen war der linke Fahrstreifen in Richtung Schweiz für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell