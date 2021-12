Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen) Auffahrunfall am Kreisverkehr (13.12.2021)

Hilzingen (ots)

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist bei einem Unfall am Montag gegen 17.15 Uhr am Kreisverkehr der B314/K6143 entstanden. Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer prallte aus Unachtsamkeit auf das Heck eines Audi, dessen 75-jähriger Fahrer verkehrsbedingt am Kreisverkehr angehalten hatte. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beteiligten Pkw-Insassen blieben unverletzt.

