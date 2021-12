Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Teelicht setzt Decke in Brand (14.12.2021)

Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen an einer Hand hat in der Nacht auf den heutigen Dienstag ein 29-jähriger Mann bei einem Brand in einer Asylunterkunft in der Luisenstraße erlitten. Der Mann hatte vor dem Schlafengehen ein Teelicht angezündet und dieses auf einen Tisch neben dem Bett abgestellt. Beim Schlafen geriet er mit der Bettdecke an die Flamme, wodurch die Decke Feuer fing. Aufgrund der Rauchentwicklung löste gegen 02.15 Uhr die automatische Brandmeldeanlage aus und weckte den 29-Jährigen, der daraufhin die Flammen mit den Händen ausschlug. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Die leichten Brandverletzungen des Bewohners wurden ambulant im Krankenhaus versorgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell