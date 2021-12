Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach

Kreis Rottweil) Autofahrer verursacht unter Drogeneinfluss Unfall (13.12.2021)

Schiltach (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 8.000 Euro Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße 294 zwischen Schiltach und Wolfach im Bereich "Schmelze". Ein 19-jähriger Peugeot 206 Fahrer fuhr in Richtung Wolfach. Dabei war er in einer Rechtskurve zu schnell unterwegs, weshalb sein Auto nach links von der Straße abkam und gegen eine Fabrikhalle prallte. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten, was ein Drogenvortest bekräftigte. Der Fahranfänger musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Das total beschädigte Auto holte ein Abschleppdienst an der Unfallstelle ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell