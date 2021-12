Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall zwischen Pkw und Bus (13.12.2021)

Stockach (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Pkw kam es am Montagabend gegen 19.30 Uhr im Bereich der Heinrich-Fahr-Straße (B313). Eine 62-jährige Skoda-Fahrerin, die auf der B313 in Richtung Meßkircher Straße unterwegs war, bemerkte zu spät, dass der Fahrer eines vor ihr befindlichen Evobus-Setra abbremste, um nach rechts zum Busbahnhof abzubiegen. Der Skoda prallte auf das Heck des Busses und wurde dabei stark beschädigt. An beiden Fahrzeugen beträgt der Sachschaden etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell