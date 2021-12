Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes (13.12.2021)

Donaueschingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Montag im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 17.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf der Bahnhofstraße. Ein Unbekannter stieß gegen einen abgestellten Mercedes E 300 Kombi und fuhr davon, ohne sich um den Schaden an dessen Stoßstange vorne rechts zu kümmern. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich bei der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell