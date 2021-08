Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldbörse aus der Hosentasche entwendet

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, den 19.08.2021 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr kam es zu einem dreisten Geldbörsendiebstahl durch bislang unbekannte Täter. Die 63-jährige Bad Dürkheimerin ging in den TOOM Baumarkt in Bad Dürkheim einkaufen. Hierbei trug sie ihre Geldbörse in einer der hinteren Hosentaschen. Als sie sodann an der Kasse bezahlen wollte, war die Geldbörse nicht mehr auffindbar. Der/die bislang unbekannten Täter entwendeten die Geldbörse samt Inhalt aus der Hosentasche der Geschädigten.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

