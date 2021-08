Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 07.08.2021

Delmenhorst (ots)

Brake: Einbruch in/aus Reisebüro

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht vom 05.08.2021 auf den 06.08.2021 im Bereich Poggenburger Straße Zugang zum Reisebüro verschafft. Dort konnten sie Bargeld und eine Geldbörse entwenden. Wer Hinweise geben kann, möge sich bei der Polizei Brake unter 04401-9350 melden.

Lemwerder: Verkehrsunfallflucht

In der Nacht vom 04.08.21 auf den 05.08.21 befährt ein noch unbekannter Fahrzeugführer die Ritzenbütteler Straße aus Bardenfleth kommend in Richtung Lemwerder. In Höhe der Hausnummer 87 kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt dort ein Zaunpfahl und 5 m Maschendrahtzaun. Es entsteht 500,00 Euro Sachschaden. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten diese unter 04401/935-0 mitzuteilen.

Lemwerder: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr

Am 06.08.2021, um 21:40 Uhr, befährt ein 21-jähriger lettischer Staatsbürger mit seinem Pkw, einem Audi TT, die Hauptstraße in 27809 Lemwerder.

Da der Audi die Hauptstraße augenscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befährt, wird er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Brake einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei äußert er gegenüber den kontrollierenden Beamten, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei.

Nach der Durchführung eines Atemalkoholtests wird bei dem 21-Jährigen zudem ein Alkoholisierungsgrad von 1,31 Promille festgestellt. Zur Sicherung des Strafverfahrens wird daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Dem Fahrzeugführer wird die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 21-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Brake: Sachbeschädigungen und Vandalismus im Stadtgebiet

In der Nacht vom 06. - 07.08.21 beschädigten unbekannte Täter den Glaseinsatz zweier Hauseingangstüren in der "kleinen" Kirchenstraße und in der Golzwarder Straße.

Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 1500 EUR.

Weiterhin wurden in Brake Golzwarden, in der Sinaburger Straße, Baustellenabsperrungen verschoben und demontiert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/9350, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell