Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 07.08.2021

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee - Fahren unter Drogeneinfluss -

Am 06.08.2021, gegen 15:40 Uhr wurde ein Pkw VW auf der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee von der Polizei kontrolliert. Am Steuer befand sich eine 32jährige Frau aus Ganderkesee. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten wurde ein Test auf Drogen durchgeführt. Der Test verlief positiv auf Cannabis. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Ganderkesee - Vandalismus am Kindergarten -

Wie erst jetzt bekannt wurde beschädigten unbekannte Täter bereits am vergangenen Wochenende diverse Gegenstände auf dem Gelände des Kindergartens am Habbrügger Weg in Ganderkesee. So wurden neben dem Blockbohlenhaus auch einige Plexiglasscheiben sowie ein Sonnenschirm, ein Bewegungsmelder und ein Fensterrahmen beschädigt. Der Schaden für die Gemeinde Ganderkesee wird auf ca. 500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Ganderkesee unter Tel.: 04222-946950 entgegen.

Hatten -Einbruch in Wohnhaus-

Im Zeitraum vom 27.07. bis 06.08.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus im Winterweg in der Gemeinde Hatten. Die Täter durchsuchten diverse Räume. Zu den entwendeten Gegenständen konnten bislang keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell