Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1089) Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Fürth (ots)

Bereits am Montagabend (26.07.2021) wurde ein Fußgänger von einem Auto in der Fürther Innenstadt verletzt. Die Fürther Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Erkenntnisstand ging ein 50-jähriger Mann zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr zu Fuß am Kohlenmarkt in Richtung Rathaus. Auf Höhe des Anwesens Kohlenmarkt 2 wurde der Fußgänger offenbar von einem vorbeifahrenden Minivan der Marke Ford Tourneo Connect (Farbe grau) mit Zulassung der Gemeinde Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim (NEA) touchiert und am linken Arm verletzt.

Nach einem kurzen Wortwechsel soll das Fahrzeug in Richtung Rathaus weitergefahren sein. Die Verkehrspolizei in Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unbeteiligte Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.

Michael Petzold/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell