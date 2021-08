Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 07.08.2021

Delmenhorst (ots)

Burhave: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 06.08.2021, gegen 11:02 Uhr, kam es in Burhave an der Kreuzung Ostlandstraße/Tobenweg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein 50-jähriger Butjadinger mit seinem PKW die Vorfahrt einer von rechts kommenden 18-jährigen PKW-Führerin aus Nordenham. Es kam zu einem Zusammenstoß der PKW wobei Schäden in Höhe von 3000 EUR entstanden sind. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten zudem bei dem Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, so dass von diesem noch eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Nordenham: Brandermittlung

Am 06.08.2021, um 23:10 Uhr, kam es in Nordenham-Einswarden in der Heiligenwiehmstraße zu einem Zimmerbrand. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kam es durch einen Defekt bei einem Küchengerät zu einem Brand in der Küche. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden und beschränkte sich auf den Küchenbereich. Personen wurden nicht verletzt. Am 07.08.2021, gegen 07:13 Uhr, kam es in dem gleichen Objekt zu einem erneuten Brandausbruch. Hierdurch wurde der gesamte Wohnungskomplex in Mitleidenschaft gezogen. Eine weitere Wohnung wurde durch Rauchentwicklung und weine weitere Wohnung wurde durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen auch hierbei nicht zu Schaden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an und der Brandort wurde beschlagnahmt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Nordenham: Fahrzeugbrand

Am 07.08.2021, gegen 08:50 Uhr, wird der Brand eines PKW in der Viktoriastraße in Nordenham gemeldet. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen aufgrund der Aussage der Fahrzeugführerin, kam es aus unerklärlichen Gründen während des Fahrtantritts zu einer Qualmentwicklung aus dem Motorraum. Die Fahrzeugführerin stellte das Fahrzeug sofort ab und entfernte sich aus dem PKW, der anschließend in Vollbrand geriet. Durch das Feuer wurde zudem ein Fenster eines benachbarten Hauses beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenhöhe wird auf 8000EUR beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell