Polizei Hagen

POL-HA: Mann entdeckt gestohlenen Roller - Dieb lässt Helm liegen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag, 04.10.2021, fuhr ein 48-Jähriger gegen 11:00 Uhr am Hagener Hauptbahnhof vorbei. Hier hatte sein Sohn am Morgen seinen Motorroller geparkt. Dieser befand sich jedoch nicht mehr vor Ort. Daraufhin suchte der Hagener die Umgebung ab. An der Altenhagener Straße auf der Höhe zur Wittekindstraße sah er das Kleinkraftrad stehen. Auf dem Fahrzeug saß eine ihm unbekannte Person, die er daraufhin ansprach. Der Dieb versuchte dem Besitzer weiszumachen, dass es sich um den Roller seines Bruders handle. Als der 48-Jährige den Schlüssel aus dem Zündschloss zog, rannte der Dieb in Richtung Adolfstraße davon. Dabei ließ er seinen Helm zurück, den die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung sicherstellte. Der Dieb war zirka 18 Jahre alt, schlank und zirka 1,75 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke mit schwarzem Kapuzenpullover und eine dunkle Jogginghose. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

