Schwarzwald-Baar-Kreis) Falscher Polizist ruft an (14.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr hat ein unbekannter Betrüger versucht, einen Mann aus VS-Pfaffenweiler mit der Masche des "falschen Polizisten" abzuzocken. Ein Unbekannter rief einen 81-Jährigen an und gab sich als Polizist aus. Er behauptete, dass in der Nachbarschaft des Angerufenen eingebrochen wurde. Noch bevor der Betrüger sein Netz weiter auslegen konnte, erkannte der Angerufene den Betrugsversuch und legte auf. Die Polizei warnt vor diesen und ähnlichen Betrugsmaschen, mit denen Betrüger immer wieder zum Erfolg kommen. Wie man sich davor schützt ist nachzulesen auf den Präventionsseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

