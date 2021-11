Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit 2 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Euskirchen (ots)

Ein 34-Jähriger Mann aus Euskirchen fuhr am Montagabend (08.11.2021) gegen 22.44 Uhr mit seinem Fahrrad durch die Fußgängerzone in Euskirchen. Als er die Polizei sah hielt er abrupt an und schob sein Rad an Ihnen vorbei. Dabei fiel auf, dass der Radfahrer leicht schwankte. Kurze Zeit später wurde der Mann wieder fahrend angetroffen, angehalten und kontrolliert. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 2%o. Gegen den betrunkenen Fahrradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

