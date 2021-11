Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erneuter Einbruch in ein Modegeschäft

Euskirchen (ots)

Das zweite Mal in Folge wurde heute Früh (09.11.2021) auf der Neustraße in Euskirchen in ein Modegeschäft eingebrochen. Gegen 1.54 Uhr fielen einem 66-jährigen Mann aus Euskirchen zwei schwarzgekleidete Männer vor einem Modegeschäft auf. Nach Eintreffen der Polizei konnten im Nahbereich zwei schwarzgekleidete Männer aus Euskirchen angetroffen werden. Ob es sich dabei um die Einbrecher handelt ist bisher unklar. Entwendet wurden mehrere Kleidungsstücke der Marken "Champion" und "Hugo Boss". Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

