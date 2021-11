Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebe auf frischer Tat erwischt

Euskirchen (ots)

In einem Supermarkt in Euskirchen beobachtete ein Ladendetektiv am Freitagabend (05.11.2021) gegen 18.10 Uhr zwei Männer (17 und 28 Jahre), wie sie mehrere Gegenstände einsteckten. Beim Verlassen des Kassenbereichs wurden die beiden Diebe zur Rede gestellt. Die beiden Männer erwartet ein Strafverfahren, es wurde Hausverbot ausgesprochen.

