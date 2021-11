Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Modegeschäft

Euskirchen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr wurde die Eingangstür eines Modegeschäftes in der Neustraße durch Unbekannte gewaltsam geöffnet. In dem Geschäft wurde diverse Kleidung durchwühlt. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme von der Geschädigten noch nicht abschließend angegeben werden.

