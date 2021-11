Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Roller geflüchtet

Mechernich (ots)

Am Samstag Abend gegen 21:30 Uhr wollten Polizeibeamte in Mechernich in Höhe des Bahnhofes einen Rollerfahrer anhalten und kontrollieren. Dieser flüchtete jedoch in Richtung Krankenhaus. Während der Flucht stürzte er zunächst auf einem Parkplatz und beschädigte hierbei zwei abgestellte Pkw. Er konnte seine Fahrt jedoch unverletzt fortsetzen und flüchtete anschließend in das Parkhaus des Krankenhauses. Hier konnte er von den eingesetzten Beamten gestellt werden. Bei der Überprüfung des 21 jährigen aus Mechernich wurde festgestellt, dass der Roller nicht versichert war. Der Rollerfahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell