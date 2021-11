Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte entwendeten verschlossenen Unimog

Euskirchen (ots)

Unbekannte entwendeten auf einem Materialdepot an der Landstraße 210/Am Heiligenhäuschen in Euskirchen-Kleinbüllesheim im Zeitraum vom 29.10. bis 04.11.2021 einen verschlossenen Unimog. Das Fahrzeug wurde ohne Originalschlüssel entwendet. Bei dem Unimog handelt es sich um ein älteres Modell in blau. Auffällig sind der Kranaufbau der Firma Hyva und ein festverbauter Kompressor der Marke Kaeser. Der Wert beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

