Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diverse Werkzeuge entwendet

Euskirchen (ots)

In einer Filiale in der Oderstraße in Euskirchen wurden zwischen dem 02.11.2021 und dem 03.11.2021 diverse Werkzeuge entwendet. Unbekannte verschafften sich durch einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in die Filiale. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell