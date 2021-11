Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mopedfahrer übersehen

Euskirchen (ots)

Gestern (02.11.2021) gegen 18.00 Uhr wurde ein entgegenkommender Mopedfahrer beim Linksabbiegen durch einen Pkw an der Kreuzung, An der Vogelrute/Pützbergring übersehen. Nach Zeugenangaben fuhr der Zweiradfahrer zu schnell in den Kreuzungsbereich ein und hatte kein Licht an. Der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und rutschte gegen den Pkw. Anschließend stand er auf und entfernte sich in Richtung Römerstraße. Möglicherweise wurde er bei dem Unfall verletzt, da er leicht humpelte.

Bei dem Moped soll es sich um ein älteres Modell mit Chromleisten und Versicherungskennzeichen gehandelt haben, weiteres ist nicht bekannt.

Der Fahrer wird von Zeugen wie folgt beschrieben: Circa 160-180cm groß, schlanke Statur, dunkle Jacke, Jeans und roter älterer Helm mit weißer Umrandung ohne Visier.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell