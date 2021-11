Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Personenfahndung: Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Zülpich (ots)

Am 21.06.2021 um 15.59 Uhr verwendete eine bisher Unbekannte eine EC-Karte an einem Geldautomaten in einem Baumarkt in Zülpich, die sie vorher jemanden entwendet hat. Dabei wurden Bilder einer Überwachungskamera gesichert.

Wer kann Angaben zur Identität der Person machen?

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell