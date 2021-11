Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrerin mit 125er gestürzt

Zülpich (ots)

Eine 17-jährige Kradfahrerin aus Vettweiß befuhr Sonntag gegen 16.30 Uhr die Dürener Straße aus Zülpich kommend in Richtung Bessenich. Hier kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrsschild. Die 17-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

